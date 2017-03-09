В зауральских лесах продолжают орудовать браконьеры

Публикации за 09.03.17

За две недели в Зауралье проведено 89 мероприятий по надзору в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов. В ходе рейдов было выявлено 20 нарушений. У любителей незаконной охоты изъяты 10 единиц огнестрельного оружия и два автомобиля. От рук браконьеров погибли три лося, один кабан и 14 косуль.

Как сообщают в пресс-службе департамента природных ресурсов, две косули были отстреляны на автодороге Ичкино – Байрак на территории Зеленоборского охотничьего угодья Шадринского района. В ОВД подано заявление о возбуждении уголовного дела. В этом же угодье четыре жителя Шатровского района незаконно добыли одну косулю. У нарушителей изъяты два ружья, одно из которых не зарегистрировано, и автомобиль ВАЗ. Возбуждено уголовное дело.

А на территории Корюковского охотничьего угодья Катайского района обнаружены следы разделки туш самки лося и лося-сеголетка, также незаконно добыт один кабан. По факту незаконной добычи кабана в ОВД подано заявление о возбуждении уголовного дела. Выяснилось, что лоси были незаконно добыты на территории Свердловской области, по данному факту возбуждено уголовное дело. Также факты браконьерства выявлены в Петропавловском охотничьем угодье Катайского района, на территории Ожогинского охотничьего угодья Шатровского района, Нижнеисетского охотничьего угодья Шадринского района, в Кривском охотничьем угодье Далматовского района, Майского охотничьего угодья Каргапольского района.

В департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области призывают оперативно сообщать о всех случаях браконьерства и торговли мясом диких животных по телефону: 8 (3522) 46-00-55 или специалистам в районах области.

Курган, Марина Шашкова

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