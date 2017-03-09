В Зауралье от паводка могут пострадать более 90 населенных пунктов

Публикации за 09.03.17

Этой весной уровень воды в реке Тобол у Кургана может приблизиться к 10-метровой отметке. Об этом было сказано в ходе заседания комиссии правительстве региона по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Как рассказала начальник Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Марина Носова, во многих реках Зауралья вода выйдет на пойму, местами уровни воды превысят отметки, при которых возникают неблагоприятные явления.

Она отметила, что в районе Звериноголовского ожидаемый уровень Тобола составит 9 метров при погрешности плюс-минус 1,7 метра. В прошлом году уровень воды здесь был 8,86 метра.

У Кургана ожидаемый уровень воды в Тоболе – 8 метров при аналогичной погрешности. Прошлой весной, напомним, вода достигала отметки 8,07 метра.

«Возможно, будет подтопление мостов, участков дорог, объектов экономики, а также отдельных домов, которые находятся в пониженных местах», – добавила Носова.

Таким образом, в зоне возможного подтопления могут оказаться 92 населенных пункта Зауралья с населением более 18 тысяч человек.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 09.03.17

В зауральских лесах продолжают орудовать браконьеры. / Жительница Кургана вонзила нож в сердце своего сожителя. / Зауралье рассчитывает на обновление парка школьных автобусов. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»