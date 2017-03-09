В Кургане снесут пункт охраны

Публикации за 09.03.17

В Кургане в ближайшее время ликвидируют ряд самовольных построек. Вслед за десятками металлических гаражей на Володарского под снос пойдут металлический киоск, сооружение для пункта охраны, киоск «Шиномонтаж 24» и металлический забор по Карбышева, 13. Об этом сообщают в пресс-службе администрации города.

Как отмечает источник, у владельцев незаконно установленных конструкций еще есть время, чтобы убрать сооружения самостоятельно. Сделать это нужно до 1 апреля 2017 года. Если решение администрации не будет исполнено в срок, самовольные постройки будут снесены за счет муниципалитета.

Добавим, что по вопросам, связанным с исполнением решения о сносе, лица, осуществившие самовольную постройку, могут обратиться в администрацию города или в Управление земельных ресурсов и строительства.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 09.03.17

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