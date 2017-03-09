Зауральский Росреестр стал вторым в России по итогам работы в 2016 году

Публикации за 09.03.17

Управление Росреестра по Курганской области заняло второе место в Российской Федерации по итогам работы в 2016 году. Об этом сообщил руководитель ведомства Олег Молчанов на встрече с губернатором региона Алексеем Кокориным.

Темой беседы сторон стали изменения в законодательстве, регулирующем вопросы оформления прав на объекты недвижимого имущества, государственного земельного надзора, кадастрового учета, сообщают в пресс-службе регионального кабмина.

Как рассказал Молчанов, Управлением совместно с главами муниципальных образований области, а также департаментом имущественных и земельных отношений проделана большая работа по оформлению прав собственности на земли сельхозназначения. Благодаря этим мерам удалось увеличить налогооблагаемую базу.

Государственные услуги Управления теперь можно получить через сеть МФЦ. Практически со всеми ведомствами Росреестр обменивается документами и информацией в электронном виде. Примечательно, что востребованы электронные государственные услуги и сервисы Росреестра и среди простых граждан.

В числе задач на 2017 год были названы реализация новой редакции федерального закона «О государственной регистрации недвижимости», вступившей в силу с 1 января. Согласно закону Управление Росреестра получило новые полномочия в сфере кадастрового учета.

«Инвестиционный климат в регионе во многом зависит от оперативного решения вопросов регистрации прав собственности на имущество, в том числе оформления земель сельхозназначения. Убежден, что Управление Росреестра продолжит конструктивное взаимодействие с профильными органами государственной власти, органами местного самоуправления и в 2017 году», – резюмировал губернатор.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 09.03.17

В Кургане снесут пункт охраны. / В Зауралье от паводка могут пострадать более 90 населенных пунктов. / В зауральских лесах продолжают орудовать браконьеры. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»