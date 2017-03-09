В Кургане будут судить банду угонщиков иномарок

Публикации за 09.03.17

Прокуратура Кургана направила в суд уголовное дело в отношении трех молодых людей, которые обвиняются в совершении серии угона дорогостоящих автомобилей. По версии следствия, с помощью технических средств они похищали у горожан машины, общая стоимость которых превысила 6 млн рублей.

Как сообщают в пресс-службе прокуратуры Курганской области, предварительно установлено, что двое местных жителей, действуя в составе организованной группы в период с октября 2015 по май 2016 года с помощью специальных технических средств, предназначенных для взлома охранных систем машин, похищали дорогостоящие автомобили иностранного производства. В числе угнанных авто – LEXUS RX 350, Toyota Highlander, Nissan Juke.

Примечательно, что LEXUS им удалось продать по заниженной стоимости с подложными документами жителю Перми, который на следующий же день был задержан сотрудниками правоохранительных органов, а угнанный автомобиль у него изъят. Несмотря на это, горе-автолюбитель через некоторое время вновь обратился к участникам организованной группы с предложением о приобретении угнанного автомобиля уже иной марки – Nissan Juke, который злоумышленники похитили у одного из жителей города Кургана.

В результате совершенных преступлений потерпевшим причинен ущерб на общую сумму более 6 млн. рублей.

Похищенные автомобили, а также ряд технических средств, используемых для совершения криминальных деяний, изъяты у обвиняемых.

Курган, Марина Шашкова

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