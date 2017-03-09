NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Курган

■■■■■■■■■

,

Публикации за 09.03.17

В Кургане будут судить банду угонщиков иномарок

В Кургане будут судить банду угонщиков иномарок

Прокуратура Кургана направила в суд уголовное дело в отношении трех молодых людей, которые обвиняются в совершении серии угона дорогостоящих автомобилей. По версии следствия, с помощью технических средств они похищали у горожан машины, общая стоимость которых превысила 6 млн рублей.

Как сообщают в пресс-службе прокуратуры Курганской области, предварительно установлено, что двое местных жителей, действуя в составе организованной группы в период с октября 2015 по май 2016 года с помощью специальных технических средств, предназначенных для взлома охранных систем машин, похищали дорогостоящие автомобили иностранного производства. В числе угнанных авто – LEXUS RX 350, Toyota Highlander, Nissan Juke.

Примечательно, что LEXUS им удалось продать по заниженной стоимости с подложными документами жителю Перми, который на следующий же день был задержан сотрудниками правоохранительных органов, а угнанный автомобиль у него изъят. Несмотря на это, горе-автолюбитель через некоторое время вновь обратился к участникам организованной группы с предложением о приобретении угнанного автомобиля уже иной марки – Nissan Juke, который злоумышленники похитили у одного из жителей города Кургана.

В результате совершенных преступлений потерпевшим причинен ущерб на общую сумму более 6 млн. рублей.

Похищенные автомобили, а также ряд технических средств, используемых для совершения криминальных деяний, изъяты у обвиняемых.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 09.03.17

Зауральский Росреестр стал вторым в России по итогам работы в 2016 году. / В Кургане снесут пункт охраны. / В Зауралье от паводка могут пострадать более 90 населенных пунктов.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter