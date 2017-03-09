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Курган

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Публикации за 09.03.17

В Кургане руководство управкомпании накажут за нечищеные крыши

В Кургане руководство управкомпании накажут за нечищеные крыши

В Кургане в отношении руководителя ООО «УК «Лидер» возбуждено дело об административном правонарушении за невыполнение законных требований прокурора. Об этом сообщают в пресс-службе надзорного ведомства.

Предостережение о недопустимости нарушений жилищного законодательства, в частности, о принятии мер к своевременной очистке кровель жилых домов от снега и льда, было вынесено по результатам прокурорской проверки. Объявляя предостережение, надзорное ведомство исходило из того, что, по закону, крышу с наружным водоотводом необходимо периодически очищать от снега (не допускается накопление снега слоем более 30 см; при оттепелях снег следует сбрасывать при меньшей толщине).

Вместе с тем, в ходе осмотра на кровле многоквартирного дома № 77 по улице Красина в Кургане, обслуживаемого ООО «УК «Лидер», зафиксирован снежный покров толщиной более 30 см. Именно здесь, напомним, 26 февраля произошло ЧП: на женщину, которая шла по тротуару, упала глыба льда. Пострадавшая была госпитализирована.

Таким образом, работы по надлежащему техническому обслуживанию дома управляющая компания не провела.

В связи с тем, что директором ООО «УК «Лидер» не выполнено законное требование прокурора города, по результатам проверки в отношении него возбуждено дело об административном правонарушении. Постановление прокурора направлено на рассмотрение в суд.

Курган, Марина Шашкова

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