NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Курган

■■■■■■■■■

,

Публикации за 09.03.17

В Кургане аптеку оштрафовали на 50 тысяч рублей за неправильное хранение лекарств

В Кургане аптеку оштрафовали на 50 тысяч рублей за неправильное хранение лекарств

В Кургане судом удовлетворено требование прокурора о привлечении аптечной организации к административной ответственности. Ответчиком по делу выступало ООО «ГлавАптека».

Как поясняют в пресс-службе региональной прокуратуры, основанием для обращения в арбитражный суд послужили грубые нарушения требований технических регламентов, условий лицензии, выявленные в ходе проверки.

Так, было установлено, что в аптеке не обеспечены надлежащие условия хранения лекарственных средств. С нарушением требований температурного режима в аптеке хранились несколько наименований препаратов: сироп «Пертусин-Ч», «Настойка женьшеня», экстракт «Ротокан» и другие. Это, по мнению специалистов, создает условия для потери фармакологических свойств препаратов, а также появления веществ, вызывающих токсическое действие, что угрожает здоровью граждан.

По результатам рассмотрения дела ООО «ГлавАптека» признано виновным в совершении административного правонарушения, обществу назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 09.03.17

В Кургане руководство управкомпании накажут за нечищеные крыши. / В Кургане будут судить банду угонщиков иномарок. / Зауральский Росреестр стал вторым в России по итогам работы в 2016 году.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter