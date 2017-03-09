В Кургане аптеку оштрафовали на 50 тысяч рублей за неправильное хранение лекарств

Публикации за 09.03.17

В Кургане судом удовлетворено требование прокурора о привлечении аптечной организации к административной ответственности. Ответчиком по делу выступало ООО «ГлавАптека».

Как поясняют в пресс-службе региональной прокуратуры, основанием для обращения в арбитражный суд послужили грубые нарушения требований технических регламентов, условий лицензии, выявленные в ходе проверки.

Так, было установлено, что в аптеке не обеспечены надлежащие условия хранения лекарственных средств. С нарушением требований температурного режима в аптеке хранились несколько наименований препаратов: сироп «Пертусин-Ч», «Настойка женьшеня», экстракт «Ротокан» и другие. Это, по мнению специалистов, создает условия для потери фармакологических свойств препаратов, а также появления веществ, вызывающих токсическое действие, что угрожает здоровью граждан.

По результатам рассмотрения дела ООО «ГлавАптека» признано виновным в совершении административного правонарушения, обществу назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 09.03.17

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