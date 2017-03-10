В Зауралье увеличат финансирование спортивной сферы / «Деньги очень серьезные»

Публикации за 10.03.17

2016 год для спортивной общественности Курганской области был достаточно успешным. Такое мнение высказал накануне в ходе заседания коллегии Управления по физической культуре, спорту и туризму губернатор региона Алексей Кокорин.

«Вы знаете, что мы ежегодно увеличиваем ассигнования по статье «Спорт, физическая культура, туризм». Это дает свои результаты. Наши спортсмены достигают спортивных высот. Динамика эта будет сохраняться, и спорт будет поддерживаться и находиться в приоритете по финансированию», – отметил он.

По словам Кокорина, в 2017 году по сравнению с предыдущим годом финансирование сферы будет увеличено на 15%.

«Деньги очень большие. В основном они пойдут на развитие инфраструктуры, чтобы улучшить материально-техническое состояние спортивных объектов. При выделении таких достаточно больших средств из областного бюджета мне бы хотелось, чтобы они рационально использовались. Это задача для Управления по физической культуре, вы должны внимательно подходить к распределению бюджетных средств», – отметил губернатор.

Как отмечают в пресс-службе главы Зауралья, говоря о планах на 2017 год, начальник Управления по физической культуре, спорту и туризму Александр Васильев проинформировал, что на 2017 год Инвестиционной программой области запланирован капитальный ремонт в пяти детско-юношеских спортивных школах – Мокроусовской, Альменевской, Щучанской, Юргамышской и Глядянской. Кроме того, в 2017 году Курганской области будут выделены федеральные средства на приобретение для специализированных школ и училища олимпийского резерва комплектов оборудования на сумму более 25 млн. рублей, а также поставку еще одного искусственного футбольного покрытия для ДЮСШ № 3 Кургана на сумму около 11,5 млн рублей.

Курган, Марина Шашкова

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