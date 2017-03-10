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Курган

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Публикации за 10.03.17

В Зауралье не планируют вводить единую школьную форму

В Зауралье не планируют вводить единую школьную форму

Единый стиль в школах Курганской области вводить не стоит, так как подростки, которые учатся в среднем звене, могут расценить это как угрозу собственной индивидуальности. К такому выводу пришли участники «круглого стола», который прошел накануне в областном центре.

Как сообщают в пресс-службе главы Зауралья, в обсуждении вопросам приняли участие представители департамента образования и науки, надзорных ведомств, директора школ, родители и представители бизнес-сообщества, которые занимаются изготовлением школьной формы. Организатором «круглого стола» выступила уполномоченный при губернаторе по правам ребенка Алена Лопатина.

Как было отмечено, в настоящее время существуют методические рекомендации, установленные Министерством образования и науки РФ. Речь идет об определенных цветах и фасонах форму. В Зауралье внешний вид формы определяется родительскими комитетами на основании требований, предъявляемых школой. Единой формы на территории региона нет.

И не нужно, считают участники дискуссии. Они сошлись на мнении, что стоит просто остановиться на официально-деловом стиле.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 10.03.17

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