Зауральские фермеры смогут получить льготы при перевозке зерна по железной дороге

Публикации за 10.03.17

Компания «Русагротранс» готова стать консолидатором перевозок в Зауралье, кроме того, это предложение уже поддержало руководство «Российских железных дорог». Об этом накануне губернатору Зауралья Алексею Кокорину рассказал директор ЗАО Юрий Кимов. Темой беседы стали льготы для сельхозтоваропроизводителей при перевозке зерна по железной дороге.

Как отметил Ким, глава Зауралья в числе первых в России выступил с инициативой создать для сельхозтоваропроизводителей региона специальные условия при перевозке зерна, в частности, сократить транспортные расходы, простимулировав экспорт зерновой продукции в другие области. «Сегодня этим вопросом занимаются уже по всей стране», – подчеркнул Юрий Ким.

По информации пресс-службы главы региона, в настоящее время аграрии Зауралья уже сотрудничают с «Русагротрансом». В частности, при транспортировке грузов на расстояние более двух тысяч километров им предоставляется льгота.

«В прошлом году в нашем регионе аграрии собрали 1,8 млн. тонн зерна в весе после доработки, а по производству зерна на душу населения Курганская область заняла первое место в Уральском федеральном округе. Сейчас на старте посевной кампании нам необходимо проработать новые способы предоставления преференций сельхозтоваропроизводителям при перевозке зернопродуктов», – отметил Кокорин.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 10.03.17

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