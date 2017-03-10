Почти две тысячи зауральцев получили знаки отличия ГТО

Публикации за 10.03.17

На сайте ГТО в настоящий момент зарегистрировались 35659 жителей Курганской области. А 1965 человек уже получили знаки отличия ГТО. Об этом накануне сообщил начальник Управления по физической культуре, спорту и туризму Александр Васильев.

Он напомнил, что с 1 января текущего года комплекс перешел в штатный режим, и теперь его могут сдать не только школьники и студенты, но и все жители региона.

«2017 год в Курганской области проходит под знаком Года ГТО. И нам важно организованно, на высоком уровне провести мероприятия в Курганской области, – подчеркнул Васильев.

Сегодня в каждом районе и городском округе созданы муниципальные центры тестирования. На базе регионального центра проводится ежегодный областной фестиваль ГТО. В прошлом году более 120 работников отрасли прошли курсы повышения квалификации по программе «Подготовка спортивных судей главной судейской коллегии и судейских бригад физкультурных и спортивных мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

В пресс-службе главы Зауралья напоминают, что в регионе нормы ГТО принимают 26 муниципальных центров тестирования. Любой желающий может выполнить нормативы комплекса «Готов к труду и обороне» на знак отличия. Для этого нужно зарегистрироваться на официальном сайте ГТО, получить медицинский допуск и обратиться в свой муниципальный центр тестирования.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 10.03.17

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