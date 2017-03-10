«Потеряли» треть зарплаты. Учителя Зауралья не получают «средних денег» по стране

Публикации за 10.03.17

Курганская область по итогам мониторинга уровня зарплат учителей оказалась в числе аутсайдеров рейтинга, составленного совместными усилиями ОНФ и Фонда «Национальные ресурсы образования». Цель мероприятия – получил реальную картину вознаграждения труда педагогов по всей стране.

Как сообщают в пресс-службе регионального отделения ОНФ, участниками исследования стали около пяти тысяч педагогов из 82 субъектов страны. Мониторинг показал, что уровень зарплаты учителей школ в разных регионах может отличаться в несколько раз. Так, Курганская область заняла в рейтинге 76-е место со средней заработной платой педагога в 15 тысяч 932 рубля. В то же время, по данным Росстата, она составляет 22 тысяч 036 рублей, то есть на 6 тысяч 104 рубля больше показателя, полученного по итогам исследования ОНФ. Самые низкие зарплаты зафиксированы в республиках Ингушетия (13 тысяч 471 рубль), Дагестан (14 тысяч 503 рубля), Марий Эл (14 тысяч 647 рублей). Благоприятнее всего ситуация обстоит в Чукотском автономном округе (57 тысяч 625 рублей), Москве (55 тысяч 971 рубль), Ямало-Ненецком автономном округе (50 тысяч 157 рублей) и Камчатском крае (49 тысяч 883 рубля).

Кроме того, в рамках исследования по уровню средней нагрузки учителей Курганская область показала 11-й результат. Согласно итогам опроса, зауральские педагоги работают 20,7 часа в неделю. Отметим, что регион вошел в число лидеров по количеству педагогов, принявших участие в мониторинге – седьмое место. Своим мнением поделились более 100 учителей городских и сельских школ из Кургана и нескольких районов области.

«Указанная многими учителями при опросе зарплата не всегда отражает реальную картину происходящего, так как она дотягивает до официальной только благодаря перегруженному графику работы. Без дополнительных подработок многим сотрудникам сферы образования сложно было бы прокормить семью. И в то время, когда учителя работают на износ, страдает качество образования, а руководство учреждений и чиновники, вооружившись цифрами, рапортуют об успешном выполнении указов и поручений. После озвученных ОНФ данных власти должны взять на особый контроль финансирование образовательных учреждений. Нельзя допустить его снижения», – считает сопредседатель регионального штаба Народного фронта в Курганской области, педагог дополнительного образования Мария Колчеданцева.

Курган, Марина Шашкова

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