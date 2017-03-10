Во время паводка в Зауралье будут работать более 11 тысяч спасателей

Публикации за 10.03.17

Во всех городских округах и муниципальных образованиях Курганской области разработаны Планы проведения превентивных мероприятий, направленных на защиту населения и минимизацию потерь в паводкоопасный период. Подробности накануне рассказал начальник Управления реабилитации территорий и защиты населения региона Сергей Кетов.

По его словам, для выполнения всего комплекса превентивных мероприятий и своевременного реагирования на чрезвычайные ситуации в паводкоопасный период будут работать более 11 тысяч человек РСЧС, выведено более 2 тысяч единиц техники, 97 единиц плавсредств и 17 единиц авиатехники, в том числе восемь беспилотных летательных аппаратов от МЧС России для мониторинга складывающейся обстановки.

«В местах возможного образования ледовых заторов спланировано привлечение команд для проведения взрывных работ, распиловка льда, в местах перелива дорог – работа переправ, корректировка схем движения автомобильного транспорта; проверка готовности гидротехнических сооружений области к пропуску паводковых вод; определены и проверены 142 пункта временного размещения вместимостью более 20 тысяч человек, для мониторинга за уровнем воды организовано 8 стационарных и 24 временных гидропоста, к их функционированию привлечены главы сельских советов и старосты населенных пунктов», – рассказал Кетов в ходе заседания правительственной комиссии. В общей сложности, отмечают в пресс-службе ГУ МЧС РФ региона, предусмотрено проведение более 400 превентивных мероприятий, большая часть из которых уже активно реализовывается.

Напомним, что ожидаемый уровень воды в Тоболе у Кургана весной составит от 8 до 9,7 метров.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 10.03.17

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