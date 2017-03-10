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Курган

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Публикации за 10.03.17

В Кургане в канализационном коллекторе нашли труп мужчины

В Кургане в канализационном коллекторе нашли труп мужчины

В пятом микрорайоне Заозерного сегодня утром произошло ЧП. Во время проведения работ в канализационном коллекторе сотрудниками обслуживающей организации было обнаружено тело мужчины.

По некоторым данным, тело мужчины длительное время пролежало в коллекторе.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Следственными органами начата проверка.

Как сообщили корреспонденту NDNews в пресс-службе СУ СКР региона, в насятощее время проводятся мероприятия по установлению личности мужчины, а также обстоятельств его смерти, осмотр места происшествия.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 10.03.17

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