Жительница Зауралья перевозила в машине 115 артиллерийских снарядов

Публикации за 13.03.17

Днем 11 марта в Курганской области полицейские остановили автомобиль, в котором перевозились боеприпасы. За рулем машины находилась девушка.

Как рассказали корреспонденту NDNews в пресс-службе главного управления МВД России по Курганской области, автомобиль ВАЗ-21074, которым управляла жительница города Щучье, был остановлен для проверки документов на автодороге Щучье – Чумляк. При осмотре транспорта в багажнике были обнаружены 115 артиллерийских снарядов различного калибра со следами коррозии. В автомобиле также находились двое местных жителей, одному из которых и принадлежали боеприпасы. Снаряды в этот же день были уничтожены прибывшими на место происшествия саперами Росгвардии.

Выяснилось, что боеприпасы местный житель обнаружил в ходе раскопок в 2016 году и все это время хранил в гараже своего дома. В день задержания вместе со своими знакомыми он планировал сдать их в пункт приема металла.

По данному факту следственным отделом МО МВД России «Щучанский» возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст.222 УК Российской Федерации «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи – до 3 лет лишения свободы. В отношении мужчин избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Курган, Марина Шашкова

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