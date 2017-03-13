В зауральских школах появилось 220 молодых педагогов / Привлечение специалистов продолжается

Публикации за 13.03.17

В Курганской области подвели итоги работы департамента образования и науки за прошлый год. Среди основных показателей, которые были достигнуты, названы увеличение числа лицензированных детских садов, активное развитие системы дополнительного образования, успешное участие региона в движении «Молодые профессионалы», внедрение новых форм работы с молодежью.

Как рассказала директор ведомства Наталья Бобкова, еще одно достижение – участие Зауралья в реализации федеральной программы по созданию в школах новых мест. Так, в селе Уксянское Далматовского района построена новая школа на 275 мест, проведен капитальный ремонт некоторых городских школ, созданы современные условия для занятий в сельских школах. На эти цели привлечено более 230 млн. федеральных средств и 58 млн. средств областного бюджета.

По информации пресс-службы главы Зауралья, реализация этого проекта продолжится в 2017 году. В частности, уже ведутся работы по строительству новой школы в селе Нижнее Куртамышского района, создается перечень школ для капитального ремонта. На это планируется затратить около 160 млн. рублей из федерального и областного бюджетов.

Одной из задач на 2017 год, поставленных в ходе заседания итоговой коллегии департамента, стало привлечение в образовательные организации молодых специалистов. В прошлом году, по словам Бобковой, в школы области трудоустроилось 220 молодых педагогов. Также в числе основных задач – реализация приоритетного проекта «Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации», обеспечение информационной безопасности.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 13.03.17

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