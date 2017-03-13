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Курган

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Публикации за 13.03.17

Дольщики квартир СМУ «КПД» в Кургане не могут дождаться тепла и горячей воды

Дольщики квартир СМУ «КПД» в Кургане не могут дождаться тепла и горячей воды

К 20 марта все вопросы, связанные с отоплением и подачей воды в жилом комплексе «Аврора», должны быть решены. Такое требование озвучил первый замгубернатора Зауралья Виктор Сухнев в ходе рабочего совещания в правительстве области.

По словам генерального директора предприятия-застройщика Павла Жданова, по состоянию на 10 марта из 168 квартир тепло подано в 22, а также лифтовые холлы и места общего пользования. Счетчики установлены и опломбированы с 6 марта, отопление начали подавать с девятого числа. В качестве причины задержки была названа медленная работа субподрядной организации по подключению тепловых сетей и воды, гидравлическому испытанию системы.

«Люди не виноваты в том, что есть проблемы в работе субподрядной организации. Представителей субподрядчика нужно обязательно пригласить на наше следующее совещание. Если необходимо, принимайте решение о целесообразности дальнейшего взаимодействия с данной фирмой и договорных отношениях с ней. Все работы по подключению квартир к теплу нужно решить в максимально сжатые сроки. Задача стоит – на следующей неделе подать тепло, а также осуществить запуск воды», – высказал свое мнение вице-губернатор.

По данным пресс-службы регионального кабмина, сегодня в дома 1а и 1б комплекса «Снегири» подана холодная вода, но нет горячей. Для этого необходимо провести пуско-наладочные работы оборудования. Документы для домов 2а, 2б и 2в поданы в Гостройнадзор для проверки устранения замечаний. На ЖК «Апельсин» – работы продолжаются, сейчас идет монтаж оконных блоков.

Виктор Сухнев потребовал завершить основные работы на домах 2а, 2б и 2в также к 20 марта.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 13.03.17

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