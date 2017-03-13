Отчаянные зауральцы продолжают выходить на лед

Публикации за 13.03.17

В Зауралье продолжаются рейды и патрулирования водоемов, в ходе которых специалисты МЧС проводят разъяснительные беседы с любителями рыбной ловли, раздают памятки с правилами безопасного поведения на водных объектах и номерами телефонов экстренных служб. Также ежедневно ведется контроль и мониторинг состояния льда на водоемах Зауралья.

Только в минувшие выходные было проведено 28 патрулирований водных объектов, сообщают в ГУ МЧС РФ по Курганской области. В результате выявлено два несанкционированных места выхода людей на лед. Эти места перекрыты, выставлены предупредительные знаки безопасности.

Также была организована проверка всех мест массового выхода людей на лед для оценки ледовой обстановки, позволяющей проводить подледный лов рыбы в Зауралье.

В общей сложности, сообщают спасатели, во время патрулирования проведено 140 разъяснительно-профилактических бесед с населением по мерам безопасности, правилам поведения на водных объектах в весеннее время года, а также охране жизни и окружающей среды.

Во избежание происшествий и несчастных случаев Главное управление МЧС России по Курганской области рекомендует соблюдать основные правила поведения на льду: прежде, чем выйти на лед, убедитесь в его прочности; используйте проложенные тропы по льду, при их отсутствии, стоя на берегу, наметьте маршрут движения, возьмите с собой крепкую длинную палку, обходите подозрительные места; в случае появления типичных признаков непрочности льда: треск, прогибание, вода на поверхности льда – немедленно вернитесь на берег, идите с широко расставленными ногами, не отрывая их от поверхности льда, в крайнем случае – ползите; не допускайте скопления людей и грузов в одном месте на льду; исключите случаи пребывания на льду в плохую погоду: туман, снегопад, дождь, а также ночью; не катайтесь на льдинах, обходите перекаты, полыньи, проруби, край льда; никогда не проверяйте прочность льда ударом ноги.

Курган, Марина Шашкова

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