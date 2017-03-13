В Зауралье снизятся тарифы на электроэнергию

Публикации за 13.03.17

Понедельник принес радостную новость для жителей Курганской области. Дмитрий Медведев подписал постановление, в соответствии с которым с 1 июля в Курганской области в сторону уменьшения будет пересмотрен тариф на электроэнергию.

По словам директора департамента регулирования цен и тарифов Курганской области Сергея Самойлова, предварительно тариф для простых жителей снизится на 15%. Точные данные будут известны после согласования с антимонопольной службой страны.

Добавим, что вопрос о снижении энерготарифов в регионе неоднократно поднимался на разных уровнях губернатором Зауралья Алексеем Кокориным. Алексея Кокорина поддерживает и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 13.03.17

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