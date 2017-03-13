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Курган

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Публикации за 13.03.17

Сити-менеджер Кургана раскритиковал работу управкоманий

Сити-менеджер Кургана раскритиковал работу управкоманий

Тема уборки улиц и вывоза снега с территории города стала одной из центральных на аппаратном совещании, которое провел сегодня руководитель администрации города Андрей Потапов. Было отмечено, что за выходные с городских территорий вывезено порядка восьми тонн снега. В работах приняли участие 65 самосвалов и 20 единиц другой дорожной техники.

Несмотря на принимаемые меры, отметил Потапов, работы в каждом районе по-прежнему остается много, снег необходимо вывозить, и темпы работ не должны снижаться.

Особенно жесткой критики подверглись управляющие компании Кургана. Причина – неудовлетворительная работа коммунальщиков по уборке снега во дворах жилых домов. В связи с этим, отмечают в пресс-службе муниципалитета, департаменту жилищно-коммунального хозяйства дано распоряжение взять этот вопрос на особый контроль и продолжать вести проверки работы управляющих организаций во всех районах города и оперативно докладывать о ситуации.

Не справляются с уборкой во дворах Курган, Марина Шашкова

Не справляются с уборкой во дворах Курган. Другие новости 13.03.17

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