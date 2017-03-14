В Кургане 18-летний парень ограбил двух взрослых мужчин

Публикации за 14.03.17

В Кургане полицейские задержали молодого грабителя, который «победил» двух нетрезвых мужчин. Происшествие случилось 9 марта около полуночи возле дома №48 по улице Ленина.

К двум мужчинам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, подошел незнакомый молодой человек. Между ними произошла ссора, в ходе которой незнакомец, избив мужчин, открыто похитил у них два мобильных телефона. После этого парень скрылся в неизвестном направлении.

На место происшествия был направлен наряд ППС. Уже через несколько минут в одном из дворов по улице Станционной полицейские задержали подозреваемого в совершении этого преступления. Им оказался 18-летний неработающий житель города.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Санкция по данной статье предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, добавляют в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Курган, Марина Шашкова

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