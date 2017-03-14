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Курган

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Публикации за 14.03.17

Курганца-уклониста оштрафовали на 50 тысяч рублей

Курганца-уклониста оштрафовали на 50 тысяч рублей

В Кургане суд вынес приговор в отношении молодого местного жителя. Юноша признан виновным в уклонении от прохождения военной службы. Примечательно, что в своем нежелании служить молодой человек был очень настойчив.

Как сообщили корреспонденту NDNews в пресс-службе следственного управления СКР по Курганской области, в суде было доказано, что, не желая быть призванным на военную службу молодой человек, уведомленный надлежащим образом, в 2014-2016 годах трижды не явился в отдел военного комиссариата для отправки в Вооруженные Силы РФ.

Приговором суда осужденному назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.

Курган, Марина Шашкова

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