Жительница Зауралья убила мужа табуреткой

Публикации за 14.03.17

В селе Чумляк местная жительница обвиняется в совершении убийства. Жертвой 36-летней женщины стал ее гражданский супруг.

По информации пресс-службы СУ СКР региона, все началось в обычных женских посиделок. Супруга распивала алкоголь вместе с подругами у себя дома, когда между ней и присутствующим здесь же мужем вспыхнула ссора. Во время ее женщина схватила табурет с металлическими ножками и ударила им своего мужа по голове. От полученных травм, не совместимых с жизнью, 43-летний мужчина скончался на месте.

В настоящее время в рамках расследования уголовного дела проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательств.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 14.03.17

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