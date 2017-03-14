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Курган

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Публикации за 14.03.17

С планом по вводу жилья в Зауралье справились лишь 13 районов / Но показатель все равно высокий

С планом по вводу жилья в Зауралье справились лишь 13 районов Но показатель все равно высокий

В 2016 году план по вводу жилья в Курганской области выполнен на 118%. Всего в регионе было построено 295 тысяч квадратных метров жилой площади. Большая часть – 195 тысяч «квадратов» – индивидуальная застройка.

Как было озвучено накануне в ходе совещания в правительстве Зауралья, план по вводу жилья выполнил город Курган и 13 районов области. В лидерах – Щучанский, Кетовский, Далматовский, Юргамышский, Шадринский, Куртамышский районы. Аутсайдеры, не справившиеся с задачей и на половину, – Целинный, Звериноголовский и Половинский районы. Тут, по мнению экспертов, была проведена слабая работа по предоставлению земельных участков под застройку. Кроме того, эти муниципалитеты не принимают участие в федеральных жилищных программах.

Всего по итогам 2016 года в Зауралье предоставлено около двух тысяч земельных участков под строительство, что составляет 103% к 2015 году.

Также участники совещания обсудили ход реализации программы переселения граждан из аварийного жилья. Сейчас в регионе активно идет этап 2016 года, срок завершения которого – 1 сентября 2017 года. В нем участвуют города Курган и Шадринск. Планируется расселить 107 аварийных домов, где проживают более двух тысяч человек.

Что касается предоставления жилья для детей-сирот, то по итогам 2016 года для них приобрели 180 квартир. На эти цели из областного бюджета было направлено более 107 млн. рублей, из федерального – 89 млн. рублей.

Как отмечают в пресс-службе губернатора области, в 2017 году в регионе должны построить 270 тысяч квадратных метров жилой площади.

Курган, Марина Шашкова

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