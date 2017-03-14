NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Курган

■■■■■■■■■

,

Публикации за 14.03.17

В Кургане выберут лучших обвальщиков УФО

В Кургане выберут лучших обвальщиков УФО

Уже в эту пятницу, 17 марта, в Кургане пройдет окружной этап конкурса профессионального мастерства в рамках проекта «Славим человека труда!» в номинации «Лучший обвальщик мяса». Параллельно в этот же день за звание «Лучшего инженера-механика в области механизации сельского хозяйства» будут сражаться самые сильные специалисты округа.

Площадкой для соревнований станет спорткомплекс им. В.Ф.Горбенко. Традиционно, состязания пройдут в два этапа: сначала участники будут решать тестовые задания, а затем перейдут к практике. В частности, инженерам-механикам предстоит защитить свой уникальный проект. А обвальщики будут разделывать свиную полутушу за максимально короткое время.

В этом году организаторы отошли от практики, когда жюри представляет один регион – организатор. Сейчас выбирать лучшего будут представители всех субъектов, представители которых будут на конкурсах.

Как сообщают в пресс-службе главы Зауралья, для зрителей и болельщиков организуют культурную программу: выступление Зауральского симфонического оркестра, розыгрыш призов и так далее.

Вход в спорткомплекс им. В.Ф.Горбенко в день соревнований будет свободным и бесплатным. Торжественное открытие состоится в 10-00.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 14.03.17

С планом по вводу жилья в Зауралье справились лишь 13 районов. Но показатель все равно высокий. / Жительница Зауралья убила мужа табуреткой. / Курганца-уклониста оштрафовали на 50 тысяч рублей.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
Цирк Династии Филатовых
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter