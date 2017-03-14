В Кургане выберут лучших обвальщиков УФО

Публикации за 14.03.17

Уже в эту пятницу, 17 марта, в Кургане пройдет окружной этап конкурса профессионального мастерства в рамках проекта «Славим человека труда!» в номинации «Лучший обвальщик мяса». Параллельно в этот же день за звание «Лучшего инженера-механика в области механизации сельского хозяйства» будут сражаться самые сильные специалисты округа.

Площадкой для соревнований станет спорткомплекс им. В.Ф.Горбенко. Традиционно, состязания пройдут в два этапа: сначала участники будут решать тестовые задания, а затем перейдут к практике. В частности, инженерам-механикам предстоит защитить свой уникальный проект. А обвальщики будут разделывать свиную полутушу за максимально короткое время.

В этом году организаторы отошли от практики, когда жюри представляет один регион – организатор. Сейчас выбирать лучшего будут представители всех субъектов, представители которых будут на конкурсах.

Как сообщают в пресс-службе главы Зауралья, для зрителей и болельщиков организуют культурную программу: выступление Зауральского симфонического оркестра, розыгрыш призов и так далее.

Вход в спорткомплекс им. В.Ф.Горбенко в день соревнований будет свободным и бесплатным. Торжественное открытие состоится в 10-00.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 14.03.17

С планом по вводу жилья в Зауралье справились лишь 13 районов. Но показатель все равно высокий. / Жительница Зауралья убила мужа табуреткой. / Курганца-уклониста оштрафовали на 50 тысяч рублей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»