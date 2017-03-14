В Зауралье в программу капремонта дополнительно включили 97 домов

Публикации за 14.03.17

Держать ситуацию с техсостоянием многоквартирных домов области на особом контроле, вовремя проводить мониторинг, разработать максимально прозрачный механизм расходования средств на капремонт – такие задачи накануне поставил в ходе совещания в правительстве Зауралья губернатор Алексей Кокорин. Он пояснил, что техническое состояние домов вызывает у жителей много жалоб и нареканий.

«Ситуацию нужно взять на особый контроль. Совместно с органами местного самоуправления продолжить мониторинг технического состояния многоквартирных домов. Вместе с Департаментом строительства, госэкспертизы и ЖКХ, региональным Фондом капремонта отработать механизм полного информирования населения о формировании спецсчетов, о том, какая сумма аккумулируется на ремонт, график капремонтов. Люди должны понимать, куда и каким образом расходуются средства», – подчеркнул Кокорин.

По словам начальника ГЖИ региона Владимира Чупахина, в прошлом году ведомство совместно с органами местного самоуправления провело мониторинг технического состояния многоквартирных домов. Средний срок эксплуатации зданий – 45 лет, а доля домов, построенных до 1995 года, составляет 95%.

Решение проблемы специалисты видят в реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов. Так, в 2016 году было проведено уточнение (актуализация) программы. Всего в нее вошел 3851 дом, дополнительно были включены 97, исключены 49 – это здания, которые признаны аварийными, а также дома блокированной застройки, где менее трех квартир. Всего в этом году в рамках программы капремонта отремонтируют 370 домов, сообщают в пресс-службе регионального кабмина.

Курган, Марина Шашкова

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