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Курган

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Публикации за 14.03.17

Для детей-сирот в Зауралье приобретут 570 квартир

Для детей-сирот в Зауралье приобретут 570 квартир

Более 603,5 млн рублей будет выделено в текущем году на приобретение жилья для детей-сирот. Львиная часть средств будет направлена из областного бюджета (522 млн рублей). Такие данные накануне озвучил начальник департамента имущественных и земельных отношений региона Михаил Герштанский.

По словам чиновника, эффективная работа в этом направлении зависит от взаимодействия с органами местного самоуправления на всех этапах, начиная от формирования участков для строительства многоквартирных домов и заканчивая помощью в проведении анализа вторичного рынка жилья.

Также было отмечено, что в 2017 году планируется приобрести 570 квартир, из них 181 на первичном рынке жилья в Кургане, Притобольном, Далматовском, Катайском районах. Еще 91 жилое помещение планируют купить на вторичном рынке жилья в тех муниципальных образованиях, где не запланировано новое строительство: Альменевский, Варгашинский, Каргапольский, Зверионоголовский, Мокроусовский, Петуховский, Половинский и Юргамышский районы.

По данным пресс-службы главы Зауралья, еще298 квартир для детей-сирот будут приобретены по договорам участия в долевом строительстве многоквартирных домов. Это касается Шадринска, Белозерского, Лебяжьевского, Белозерского, Макушинского, Куртамышского, Мишкинского, Целинного, Шумихинского, Щучанского районов и Кургана.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 14.03.17

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