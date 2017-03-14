В Зауралье назвали дату проведения досрочного этапа ЕГЭ

Публикации за 14.03.17

Первыми ЕГЭ в Курганской области будут сдавать 122 выпускника прошлых лет, которые хотят улучшить свой результат для поступления в вузы, и две одиннадцатиклассницы, входящие в состав сборных юношеских команд Российской Федерации по велоспорту и тяжелой атлетике. Об этом сообщила директор Департамента образования и науки Наталья Бобкова.

Пунктом проведения досрочного этапа ЕГЭ станет Гимназия № 31 города Кургана. Как было отмечено, досрочный этап единого государственного экзамена пройдет с 23 марта по 14 апреля. Уже проведено тестирование оборудования средств видеонаблюдения, которые позволяют контролировать процесс сдачи экзамена, не находясь в аудитории.

Как сообщают в пресс-службе губернатора области, в этому году экзамен пройдет по новым технологиям – контрольно-измерительные материалы будут распечатаны в день сдачи ЕГЭ в аудитории образовательного учреждения, после экзамена в штабе пункта проведения ЕГЭ будут отсканированы заполненные бланки. Необходимая для этого техника установлена и протестирована. Для оснащения пунктов ЕГЭ из федерального бюджета планируется привлечь около 6,6 млн. рублей.

На пунктах проведения ЕГЭ будет организована работа медпунктов, обеспечена охрана порядка.

«Экзамен должен пройти на высоком организационном уровне. Главное, чтобы участники были к нему подготовлены», – резюмировал Алексей Кокорин.

Курган, Марина Шашкова

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