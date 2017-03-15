В Зауралье на создание условий для обучения студентов-инвалидов потратят 6 млн рублей

Публикации за 15.03.17

В Кургане создадут центр коллективного пользования специальными техническими и информационными средствами для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в учреждениях среднего профессионального образования. Такое решение накануне приняли члены правительства региона.

Известно, что на эти цели в текущем году будет направлено более 6 млн рублей. Как сообщила директор Департамента образования и науки Наталья Бобкова, около 5,6 млн рублей на эти цели выделит в рамках соглашения федеральный бюджет, еще около 500 тысяч рублей – областной.

Деньги предусмотрены для создания в Курганском педагогическом колледже региональной базовой профессиональной образовательной организации, обеспечивающей поддержку функционирования областной системы инклюзивного среднего профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 14.03.17

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