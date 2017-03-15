Правительство Зауралья не будет контролировать цены на детское питание

Публикации за 15.03.17

В Курганской области утратило силу ранее принятое региональное Постановление «Об установлении торговых надбавок к ценам на продукты детского питания (включая пищевые концентраты)». Эта информация прозвучала накануне в ходе очередного заседания кабмина области.

В пресс-службе главы региона нам пояснили, что это решение принято в связи с приведением нормативной базы области в соответствие с федеральной.

В частности, в январе текущего года внесено изменение в постановление Правительства РФ «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», в соответствии с которым торговые надбавки к ценам на продукты детского питания (включая пищевые концентраты) исключены из перечня услуг, по которым органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации предоставляется право вводить государственное регулирование тарифов и надбавок.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 15.03.17

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