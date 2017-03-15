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Курган

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Публикации за 15.03.17

В Зауралье утвердили план противопаводковых мероприятий

В Зауралье утвердили план противопаводковых мероприятий

Накануне, 14 марта, члены правительства Курганской области утвердили проект распоряжения об организации и проведении противопаводковых мероприятий в 2017 году. Цель мероприятий – предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, возможных в период весеннего половодья.

По словам начальника регионального Управления реабилитации территорий и защиты населения региона Сергея Кетова, реализация мероприятий позволит обеспечить пропуск весеннего половодья по рекам области с минимальным ущербом, организовать взаимодействие всех имеющихся сил и средств для локализации и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций.

В пресс-службе главы Зауралья пояснили, что руководство по организации и проведению противопаводковых мероприятий возложено на Комиссию правительства Курганской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Добавим, что среди первоочередных мероприятий плана – наблюдение за уровнем поверхностных вод на реках Курганской области и сбросами из водохранилищ, расположенных на территориях Республики Казахстан, Челябинской и Свердловской областей. Кроме того, будет проведена подготовка гидротехнических сооружений на реках и водопропускных устройств на автомобильных дорогах к пропуску весеннего половодья, проверка готовности всех сил и средств, привлекаемых для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Напомним, по прогнозам, уровень воды в Тоболе у Кургана может достигнуть 9,7 метров. В прошлом году он составлял чуть больше 8 метров.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 15.03.17

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