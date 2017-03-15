В Зауралье появится новое управление госзакупок

Публикации за 15.03.17

В Зауралье в итоге реализации курса оптимизации органов исполнительной власти появится государственное казенное учреждение «Управление государственных закупок Курганской области». Об этом на заседании регионального правительства рассказал управляющий делами Евгений Семенов.

Как пояснил чиновник, ожидается, что создание учреждения обеспечит переход к централизованному заказу товаров, работ и услуг для нужд органов исполнительной власти, осуществляющих отраслевое либо межотраслевое управление и подведомственных организаций.

Напомним, в январе региональным кабмином было принято решение о ликвидации Управления государственных закупок, как органа исполнительной власти. Создание ГКУ является продолжением курса на оптимизацию расходов, добавляют в пресс-службе губернатора области.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 15.03.17

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