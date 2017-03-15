В Зауралье приступают к реализации нового нацпроекта

Публикации за 15.03.17

На благоустройство муниципальных образований, приведение в порядок дворов и спортобъектов, территорий возле памятников и площадей в Зауралье потратят 188 млн рублей. Накануне соответствующие изменения были внесены в программу «Развитие жилищного строительства», в которой появился новый подраздел – «Формирование комфортной городской среды в Курганской области на 2017 год».

Напомним, на реализацию проекта в Зауралье из федерального центра направят 173 млн рублей, еще 15 млн рублей выделит бюджет области. Треть средств пойдет на благоустройство мест общего пользования, две трети – на работы во дворах.

По хронологии проекта, до 1 апреля департамент строительства, госэкспертизы и ЖКХ заключит соглашения с муниципальными образованиями о предоставлении субсидии из областного бюджета на эти цели. Муниципалитеты готовят проекты своих программ. Выбор дворов ведется на основании поступающих от населения заявок.

Как поясняют в пресс-службе губернатора области, решение об участии двора в программе должно быть оформлено в виде протокола общего собрания собственников жилья. Дворы будут включены в проекты муниципальных программ только по инициативе собственников жилья. Заявки на включение двора в программу необходимо направить в орган местного самоуправления с приложением протокола общего собрания собственников жилья. Важно отметить, что в документах должна быть прописана обязанность собственников жилья по дальнейшему содержанию благоустроенных территорий.

Более длительную программу – на пять лет – в Зауралье планируют разработать и принять до 1 сентября 2017 года.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 15.03.17

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