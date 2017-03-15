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Курган

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Публикации за 15.03.17

На капремонт учреждений культуры в Зауралье потратят более 20 млн рублей

На капремонт учреждений культуры в Зауралье потратят более 20 млн рублей

Накануне, 14 марта, члены правительства региона распределили субсидию, которая выделяется из областного бюджета муниципальным образованиям, на капитальный ремонт зауральских домов культуры, центров народного творчества, а также школы искусств. Общая сумма затрат составит более 20 миллионов рублей.

Как подчеркнул начальник Управления культуры Курганской области Владимир Бабин, финансирование получат и учреждения областного центра, и районов Зауралья.

По его словам, 20 млн 307 тысяч рублей направят в девять муниципальных образований. На 2 млн рублей будет отремонтирован Белозерский районный ДК, еще один направят на ремонт социально-культурного центро Лебяжьевского района.

Также работы проведут в Степновском, Камышинском, Чумлякском сельских домах культуры, Мишкинском едином центре культуры, досуга и библиотечного обслуживания, Сафакулевском центре досуга, городском доме культуры в Щучье и Курганской детской школе искусств № 1. Также на эти деньги будет подготовлена проектно-сметная документация на капитальный ремонт культурно-спортивно-досугового центра в селе Красная звезда Шадринского района.

Курган, Марина Шашкова

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