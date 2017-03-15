На капремонт учреждений культуры в Зауралье потратят более 20 млн рублей

Публикации за 15.03.17

Накануне, 14 марта, члены правительства региона распределили субсидию, которая выделяется из областного бюджета муниципальным образованиям, на капитальный ремонт зауральских домов культуры, центров народного творчества, а также школы искусств. Общая сумма затрат составит более 20 миллионов рублей.

Как подчеркнул начальник Управления культуры Курганской области Владимир Бабин, финансирование получат и учреждения областного центра, и районов Зауралья.

По его словам, 20 млн 307 тысяч рублей направят в девять муниципальных образований. На 2 млн рублей будет отремонтирован Белозерский районный ДК, еще один направят на ремонт социально-культурного центро Лебяжьевского района.

Также работы проведут в Степновском, Камышинском, Чумлякском сельских домах культуры, Мишкинском едином центре культуры, досуга и библиотечного обслуживания, Сафакулевском центре досуга, городском доме культуры в Щучье и Курганской детской школе искусств № 1. Также на эти деньги будет подготовлена проектно-сметная документация на капитальный ремонт культурно-спортивно-досугового центра в селе Красная звезда Шадринского района.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 15.03.17

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