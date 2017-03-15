14-летнему курганцу грозит 10 лет тюрьмы за убийство бомжа

Публикации за 15.03.17

В Кургане в суд направлено уголовное дело в отношении 14-летнего подростка. Молодой человек обвиняется в совершении убийства и разбоя.

Как рассказали нам в пресс-службе региональной прокуратуры, жертвой агрессивного подростка стал бомж.

В ходе следствия было установлено, что юноша действовал с целью разбойного нападения и убийства. Во время совершения преступления подросток деревянной палкой несколько раз ударил свою жертву по голове, причинив тому открытую черепно-мозговую травму. Потерпевший скончался на месте преступления. Также подросток похитил у него 150 рублей.

В отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. За совершение данных преступлений Уголовным кодексом РФ предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 15.03.17

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