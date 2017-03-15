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Курган

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Публикации за 15.03.17

Жительница Зауралья заплатит крупный штраф за дачу ложных показаний

Жительница Зауралья заплатит крупный штраф за дачу ложных показаний

В Мишкинском районе вынесен обвинительный приговор местной жительнице за дачу заведомо ложных показаний в суде. Женщина была «свидетелем» того, чего не видела.

По информации региональной прокуратуры, в суде было доказано, что она в ходе допроса в качестве свидетеля умышленно дала заведомо ложные показания. Таким образом она хотела помочь подсудимому избежать уголовной ответственности и наказания за совершенное им убийство человека. Однако обман был вскрыт.

Теперь на скамье побывала сама «свидетельница», которую суд признал виновной в инкриминируемом деянии. За совершение указанного преступления подсудимой назначено наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 15.03.17

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