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Курган

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Публикации за 15.03.17

В Зауралье начали пилить Тобол

В Зауралье начали пилить Тобол

Зауральские спасатели сегодня приступили к распиловке льда на реке Тобол. Таким образом, по информации пресс-службы ГУ МЧС по Курганской области, спасатели и специалисты «Водного союза» приступили к превентивным мероприятиям, способствующим безаварийному пропуску паводковых вод в период весеннего половодья.

По данным МЧС, распиловка ледяного покрова реки Тобол традиционно проходит в два этапа. Сегодня лед пилили у Курганской плотины в районе Центрального универмага, второй этап состоится 20 марта – у Кировского моста. Всего планируется разрушить более 23 тысяч квадратных метров льда. Глубина распиловки составит более 70 процентов от общей толщины ледяного покрова.

Лед размечается на квадраты и с помощью специальных пил прорезается на глубину до 60-70 сантиметров (следует отметить, что толщина льда в этом году составляет от 45 до 65 см). Когда уровень воды в реке поднимется, лед разломится на небольшие фрагменты и беспрепятственно пройдет створ моста, дамбы или другого гидротехнического сооружения. Такой способ, в отличие от подрыва ледяной массы, безопасен, не наносит вреда находящимся вблизи строениям и сооружениям и малозатратен.

По завершении работ участки распиловки также будут ограждены и отмечены соответствующими предупреждающими аншлагами.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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