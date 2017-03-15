В Зауралье начали пилить Тобол

Публикации за 15.03.17

Зауральские спасатели сегодня приступили к распиловке льда на реке Тобол. Таким образом, по информации пресс-службы ГУ МЧС по Курганской области, спасатели и специалисты «Водного союза» приступили к превентивным мероприятиям, способствующим безаварийному пропуску паводковых вод в период весеннего половодья.

По данным МЧС, распиловка ледяного покрова реки Тобол традиционно проходит в два этапа. Сегодня лед пилили у Курганской плотины в районе Центрального универмага, второй этап состоится 20 марта – у Кировского моста. Всего планируется разрушить более 23 тысяч квадратных метров льда. Глубина распиловки составит более 70 процентов от общей толщины ледяного покрова.

Лед размечается на квадраты и с помощью специальных пил прорезается на глубину до 60-70 сантиметров (следует отметить, что толщина льда в этом году составляет от 45 до 65 см). Когда уровень воды в реке поднимется, лед разломится на небольшие фрагменты и беспрепятственно пройдет створ моста, дамбы или другого гидротехнического сооружения. Такой способ, в отличие от подрыва ледяной массы, безопасен, не наносит вреда находящимся вблизи строениям и сооружениям и малозатратен.

По завершении работ участки распиловки также будут ограждены и отмечены соответствующими предупреждающими аншлагами.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

Курган. Другие новости 15.03.17

В Зауралье появится новое управление госзакупок. / В Зауралье утвердили план противопаводковых мероприятий. / 14-летнему курганцу грозит 10 лет тюрьмы за убийство бомжа. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»