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Курган

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Публикации за 16.03.17

Интеллектуально одаренному курганскому угонщику грозит 5 лет зоны

Интеллектуально одаренному курганскому угонщику грозит 5 лет зоны

Ранее судимый житель Кургана накатал на машине своего работодателя на очередной срок в местах лишения свободы. Об этом сообщает ГУ МВД по Курганской области.

По данным ведомства, ночью 14 марта в дежурную часть отдела полиции №1 УМВД России по г. Кургану обратился генеральный директор одного из ООО города Кургана, который сообщил, что с территории его предприятия был угнан его автомобиль Hyundai.

Через несколько часов нарядом ОБДПС ОП «Мишкинское» данный автомобиль был обнаружен в кювете на трассе в Мишкинском районе. Угонщик и его друг были задержаны.

В ходе дознания было установлено, что 36-летний ранее судимый неработающий житель города Кургана и его приятель житель Мишкинского района в состоянии алкогольного опьянения решили поехать в Мишкино. Курганец решил позаимствовать автомобиль у своего работодателя. Он знал, где в кабинете директора находятся ключи от авто, поэтому угнать машину не составило труда. Однако до места назначения друзья не доехали – злоумышленник не справился с управлением и врезался в столб, после чего транспортное средство перевернулось и съехало в кювет.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение транспортным средством». Санкция по данной статье предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

Курган. Другие новости 15.03.17

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