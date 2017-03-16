NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Курган

■■■■■■■■■

,

Публикации за 16.03.17

Житель Шадринска убил жену и покончил с собой

Житель Шадринска убил жену и покончил с собой

Семейная драма разыгралась накануне в зауральском городе Шадринске. Местный житель убил свою супругу и покончил с собой.

Как сообщает СУ СКР по Курганской области, днем 15 марта текущего года в одной из квартир, расположенных в Шадринске, было обнаружено тело 52-летней местной жительницы с огнестрельным ранением головы. На место происшествия осуществлен выезд следственно-оперативной группы. По факту убийства следственными органами СУ СК России по Курганской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ.

По версии следствия, днем в квартире, где проживала женщина, между ней и ее супругом произошла ссора. В ходе конфликта мужчина произвел выстрел в потерпевшую из огнестрельного оружия. Впоследствии тело мужчины было обнаружено вне указанной квартиры с признаками суицида. В настоящее время обстоятельства случившегося устанавливаются.

Шадринск, служба информации РИА «Новый День»

Шадринск. Другие новости 16.03.17

Интеллектуально одаренному курганскому угонщику грозит 5 лет зоны. / «Мы говорим, что Бог создатель всему, а они – нет, Гарри Поттер сказал, что ты все можешь и дают диплом». Священнослужители пожаловались полпреду на музейщиков и журналистов. / «Под видом безобидных йогов пропагандируют ненависть к государству»: в уральском полпредстве обсудили, как спасать Россию от тоталитарных сект.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
Цирк Династии Филатовых
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter