Житель Шадринска убил жену и покончил с собой

Публикации за 16.03.17

Семейная драма разыгралась накануне в зауральском городе Шадринске. Местный житель убил свою супругу и покончил с собой.

Как сообщает СУ СКР по Курганской области, днем 15 марта текущего года в одной из квартир, расположенных в Шадринске, было обнаружено тело 52-летней местной жительницы с огнестрельным ранением головы. На место происшествия осуществлен выезд следственно-оперативной группы. По факту убийства следственными органами СУ СК России по Курганской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ.

По версии следствия, днем в квартире, где проживала женщина, между ней и ее супругом произошла ссора. В ходе конфликта мужчина произвел выстрел в потерпевшую из огнестрельного оружия. Впоследствии тело мужчины было обнаружено вне указанной квартиры с признаками суицида. В настоящее время обстоятельства случившегося устанавливаются.

Шадринск, служба информации РИА «Новый День»

Шадринск. Другие новости 16.03.17

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