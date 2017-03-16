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Курган

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Публикации за 16.03.17

В Зауралье начались гонения на лесопромышленников

В Зауралье начались гонения на лесопромышленников

Зауральских лесопромышленников ждут непростые времена. Глава региона Алексей Кокорин лично отдал приказ ужесточить работу с курганскими арендаторами лесных участков.

Как сообщает губернаторская пресс-служба, соответствующая информация была озвучена на прошедшем накануне расширенном заседании постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в Курганской области и межведомственного Совета при региональном правительстве по профилактике правонарушений.

Одна из основных тем заседания – выявление и раскрытие преступлений в лесной сфере. В настоящее время этот вопрос находится на контроле у местного правительства, регионального УМВД и Управления федеральной службы судебных приставов. На сегодняшний день долг арендаторов за использование участков составляет 19 миллионов рублей. Губернатор Кокорин поставил задачу проконтролировать решение этой проблемы:

«Нам необходимо эффективнее и настойчивее работать с федеральными контрольными органами и федеральным лесным агентством. Долг в 19 миллионов за аренду лесных участков – это недопустимо. Если у арендатора нет возможности платить за лесной участок, договор необходимо расторгнуть. Нужно в ближайшее время взыскать все недоимки», – заявил Кокорин.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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