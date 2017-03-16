На трассе Курган – Звериноголовское обнаружен погибший мужчина в сгоревшей «Ниве»

Публикации за 16.03.17

На 26 километре трассы Курган – Звериноголовское в сгоревшем автомобиле «Нива Шевроле» накануне было обнаружено тело мужчины, предположительно хозяина автомобиля. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Курганской области проводится доследственная проверка.

Как сообщает СУ СКР по Курганской области, по предварительным данным, мужчина погиб в результате пожара в автомобиле, возникшего по причине замыкания электропроводки.

В рамках проведения проверки будет установлена личность погибшего, а также все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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