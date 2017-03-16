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Курган

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Публикации за 16.03.17

Прокуратура выявила целый букет нарушений в работе курганской ИК № 1

Прокуратура выявила целый букет нарушений в работе курганской ИК № 1

Курганской прокуратурой по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Зауралья была проведена проверка соблюдения уголовно-исполнительного законодательства в деятельности ФКУ ИК-1 УФСИН России по Курганской области. По итогам проверки были выявлены многочисленные нарушения закона, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Установлено, что администрацией ИК-1 ненадлежащим образом исполняются требования закона в части выполнения санитарно-гигиенических и противоэпидемических норм и требований, материально-бытового обеспечения осужденных, привлечения их к труду, постоянного надзора за ними. Не в полной мере обеспечиваются порядок отбывания наказания, требования режима, не организована надлежащим образом воспитательная работа с осужденными, работа по выявлению и предупреждению нарушений установленного порядка отбывания наказания. Ненадлежащим образом ведется учет принятых на хранение личных вещей осужденных и их выдача при освобождении.

В связи с выявленными нарушениями закона спецпрокурором начальнику ИК-1 внесено представление, по результатам рассмотрения которого пять должностных лиц были привлечены к дисциплинарной ответственности. Администрацией ИК-1 принимаются меры по устранению нарушений закона.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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