Ко Дню города в Кургане откроют памятник основателю Тимофею Невежину и высадят более 325 тысяч цветов

Публикации за 16.03.17

Ко Дню города в зауральской столице планируется открытие памятника основателя поселения слободчику Тимофею Невежину и высадка множества цветов. Так как в этом году в праздновании Дня города в Кургане будет сделан акцент на цветочной тематике.

Соответствующая информация была озвучена на сегодняшнем совещании посвященном грядущему празднованию Дня города, которое провел мэр Кургана Сергей Руденко.

На заседании сообщили, что уже 20 марта памятник Тимофею Невежину (скульптор Ольга Красношеина) привезут в Курган. В течение трех дней будет производиться его сборка. Затем монтаж и установка на привокзальной площади. Поскольку габариты памятника довольно внушительные, Департаменту развития городского хозяйства было поручено проработать вопрос его транспортировки до места установки и расчистки площадки от снега и наледи для проведения дальнейших работ. Благоустройство прилегающей к постаменту территории начнется с наступлением теплой погоды.Церемония открытия памятника запланирована на 25 августа. Памятник может стать визитной карточкой областной столицы, поскольку приезжающие в Курган гости и туристы будут начинать свое знакомство с городом именно с него.

Еще один мемориальный объект, который должен появиться в Кургане в рамках программы «Любимый город» и о котором шла речь на совещании, – памятная плита купцу, меценату и основателю Союза Сибирских маслодельных артелей Александру Балакшину. Ее планируется установить в середине июня на здании по адресу: улица Куйбышева, 57, где раньше располагался Союз сибирских маслодельных артелей.

С информацией по подготовке к проведению Дня города выступила заместитель председателя рабочей группы по координации программы «Любимый город» Людмила Дорофеева. Она рассказала, что празднование Дня города пройдет в рамках Года экологии в России и главным украшением станет «Бал цветов». Это позволит привлечь наибольшее количество курганцев к вопросам благоустройства города, приобрести новые навыки в сфере экологии, дизайна, флористики.

«Нам очень бы хотелось, чтобы Курган превратился в цветущую столицу Зауралья и цветы в городе были везде: в парках и скверах, на клумбах и балконах, во дворах домов, на территориях предприятий. Минимум 325 тысяч корней цветов должно быть высажено в этом году в Кургане. Для привлечения жителей к украшению города мы запланировали проведение конкурсов с самыми разнообразными номинациями – на лучший цветник, лучший балкон, лучшую клумбу и др. Среди них наш традиционный конкурс «Любимый город – Лучший двор». В День города пройдут цветочная ярмарка и гастрономический фестиваль», – отметила Людмила Евгеньевна и добавила, что, высаживая цветы, курганцы должны обратить внимание и на прилегающую территорию. Она тоже должна быть ухоженной и аккуратной.

Напомним, что Курган был основан в 1679 году, а День города здесь проходит в последнюю субботу августа.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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