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Курган

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Публикации за 17.03.17

Курганские власти пытались лишить жилья ветерана Великой Отечественной войны

Курганские власти пытались лишить жилья ветерана Великой Отечественной войны

Власти зауральской столицы пытались лишить жилья ветерана Великой Отечественной войны. В конфликт вмешалась региональная прокуратура.

По информации надзорного ведомства, прокурор Кургана в интересах ветерана Великой Отечественной войны обратился в суд с заявлением о принятии его на учет граждан в качестве нуждающегося в жилом помещении. Прокуратурой города по обращению дочери ветерана проведена проверка, в ходе которой установлено, что Администрацией г. Кургана необоснованно отказано в постановке ветерана Великой Отечественной войны на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении.

В связи с чем, прокуратурой города в суд направлено заявление о признании постановления Администрации г. Кургана «Об отказе в принятии на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении» незаконным и о возложении обязанности принять ветерана Великой Отечественной войны на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении. Решением суда требования прокурора удовлетворены полностью.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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