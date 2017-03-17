Курганские власти пытались лишить жилья ветерана Великой Отечественной войны

Публикации за 17.03.17

Власти зауральской столицы пытались лишить жилья ветерана Великой Отечественной войны. В конфликт вмешалась региональная прокуратура.

По информации надзорного ведомства, прокурор Кургана в интересах ветерана Великой Отечественной войны обратился в суд с заявлением о принятии его на учет граждан в качестве нуждающегося в жилом помещении. Прокуратурой города по обращению дочери ветерана проведена проверка, в ходе которой установлено, что Администрацией г. Кургана необоснованно отказано в постановке ветерана Великой Отечественной войны на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении.

В связи с чем, прокуратурой города в суд направлено заявление о признании постановления Администрации г. Кургана «Об отказе в принятии на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении» незаконным и о возложении обязанности принять ветерана Великой Отечественной войны на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении. Решением суда требования прокурора удовлетворены полностью.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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