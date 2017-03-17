На трехлетие «Крым наш» в Кургане покажут мультфильм «Три богатыря на дальних берегах»

Публикации за 17.03.17

Зауралье готовится отметить третью годовщину воссоединения Крыма с Россией. Основные торжества пройдут в регионе в субботу, 18 марта. По словам организаторов, в этом году исторически важный для страны день станет настоящим праздником.

Так в Кургане в полдень в Центральном парке культуры и отдыха стартует митинг-концерт «Мы вместе». В программе помимо художественных номеров – викторина для участников торжества. У культурного центра «Современник» в 12:30 устроят флешмоб, затем все желающие смогут посмотреть русский мультфильм «Три богатыря на дальних берегах». А у «Современника» пройдет семейный праздник. К марафону праздничных мероприятий присоединятся также Шадринск и другие муниципалитеты региона.

Помимо торжеств в областном центре запланированы спортивные мероприятия для любителей хоккея, плавания, греко-римской борьбы и художественной гимнастики. В Катайске пройдут областные соревнования по лыжным гонкам среди юношей.

Напомним, что три года назад Курганская область стала одним из первых регионов УрФО, который подписал соглашения с Крымом и Севастополем о сотрудничестве. Сегодня зауральские дети отдыхают в крымских здравницах, в том числе в знаменитом Международном детском центре «Артек», зауральские предприятия поставляют на полуостров медицинские изделия.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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