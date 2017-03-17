Маткапиталистскую мошенницу в Зауралье осудили на 7 с лишним лет зоны

Публикации за 17.03.17

Курганским городским судом вынесен обвинительный приговор в отношении жительницы Тюменской области, обвиняемой в совершении 8 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере). Об этом сообщает курганская прокуратура.

Судом установлено, что в 2015 году она, в том числе действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с другими лицами, заключила договоры займа с агентствами недвижимости г. Кургана на приобретение жилых домов, расположенных на территории Курганской области, с условием погашения займов средствами материнского (семейного) капитала по выданным на их имя государственным сертификатам.

После предоставления в агентства договоров купли-продажи жилых помещений (в которых стоимость жилья занижены в несколько раз) им производилось перечисление денежных средств в сумме 453 026 рублей.

Однако с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала на погашение долга по заключенным договорам займа владелицы сертификатов обращаться в территориальный Пенсионный фонд не намеривались. Полученными деньгами распорядились по своему усмотрению.

В результате преступных действий сговорившихся лиц городским агентствам недвижимости причинен материальный ущерб на сумму более 2,7 млн. руб.

Судом жительница Тюменской области признана виновной в совершении 8 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ – мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, и ей назначено наказание в виде 7 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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