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Курган

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Публикации за 20.03.17

В Кургане накрыли подпольный склад с контрафактным алкоголем и сигаретами (ФОТО)

В Кургане накрыли подпольный склад с контрафактным алкоголем и сигаретами (ФОТО)

В Кургане полицейские нашли склад контрафактного алкоголя и поддельных сигарет. Предприимчивый бутлегер на своем садовом участке держал более 12 тысяч бутылок алкогольных напитков и еще более 3 тысяч литров спирта.

Новый День: В Кургане накрыли подпольный склад с контрафактным алкоголем и сигаретами (ФОТО)

Как рассказали NDNews.ru в пресс-службе УМВД России по Курганской области, накануне правоохранители нашли контрафакт на садовом участке в микрорайоне Шепотково. В нежилом помещении мужчина хранил 12 062 бутылки алкоголя различного наименования, а также 784 емкости со спиртом общим объемом 3136 литров. В ходе обыска по месту жительства подозреваемого нашли образцы товара, который он реализовывает. А кроме того, в его гараже нашли 500 бутылок «липового» алкоголя, 320 литров спирта и более тысячи пачек сигарет для мелкооптовой торговли. В полиции говорят, что и на сигаретах, и на бутылках с анпитками наклеены акцизные марки с явными признаками подделки.

Новый День: В Кургане накрыли подпольный склад с контрафактным алкоголем и сигаретами (ФОТО)

При этом задержанный уже проходит фигурантом по делу по ч.5 ст.171.1 УК Российской Федерации «Производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, а также немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке, совершенные в крупном размере». Это уголовное дело возбудили в январе 2017 года. Санкции статьи подразумевают до 3 лет лишения свободы. Все напитки отправлены на экспертизу.

Новый День: В Кургане накрыли подпольный склад с контрафактным алкоголем и сигаретами (ФОТО)

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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