В Зауралье стартовала полицейская операция «Лидер»

Публикации за 21.03.17

В рамках начавшейся накануне оперативно-профилактической операции «Лидер» и в целях патриотического воспитания сотрудниками ОМВД России по городу Шадринску организована и проведена экскурсия по отделу для учащихся шадринского лицея № 1.

По данным Управления МВД РФ по Курганской области, сотрудники отделения по работе с личным составом рассказали восьмиклассникам об основных службах и подразделениях, входящих в состав ОМВД России по городу Шадринску. Ребята получили возможность задать свои вопросы и пообщаться с врио начальника ОМВД России по Шадринску Дмитрием Кокотеевым. В ходе экскурсии лицеисты узнали, чем занимается эксперт-криминалист на месте происшествия, поближе познакомились с дактилоскопической экспертизой; узнали об особенностях несения службы в подразделения дознания, патрульно-постовой службы полиции.

Сотрудники полиции рассказали ребятам о своих спортивных достижениях, об истории возникновения отдела. Наиболее живой интерес участники экскурсии проявили во время знакомства со служебными собаками. Лицеисты отметили, что хотя еще не совсем определились со воей будущей профессией, но некоторых из них привлекает служба в полиции и, возможно в следующий раз они прийдут в отдел уже в качестве стажеров.

Шадринск, служба информации РИА «Новый День»

Шадринск. Другие новости 21.03.17

На трассе Екатеринбург – Курган под колесами грузовика погиб пешеход. / После скандала со взяткой и растратой 10 миллионов начальник Курганской УФСИН уходит в отставку. / В Кургане накрыли подпольный склад с контрафактным алкоголем и сигаретами (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»