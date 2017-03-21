Губернатор Кокорин отчитался о борьбе с коррупцией / Итоги борьбы пока не впечатляют

Публикации за 21.03.17

Курганский губернатор Алексей Кокорин сегодня отчитался о результатах прошлогодней борьбы с коррупцией в зауральских органах власти. Это произошло на заседании Совета по противодействию коррупции при полномочном представителе Президента РФ в УрФО, сообщает пресс-служба руководителя Курганской области.

Открывая заседание, уральский полпред Игорь Холманских отметил: «В своем послании Федеральному Собранию 1 декабря прошлого года президент РФ Владимир Владимирович Путин, обозначая стратегические задачи дальнейшего развития страны, отдельно остановился на теме борьбы с коррупцией. Глава государства отметил, что в последние годы было немало громких дел в отношении чиновников муниципального, регионального и федерального уровней. При этом он подчеркнул, что абсолютное большинство государственных служащих честные, порядочные люди, работающие на благо страны. Борьба с коррупцией требует профессионализма, серьезности и ответственности, только тогда она даст результат, получит осознанную широкую поддержку со стороны общества», – подчеркнул Игорь Холманских.

В свою очередь, докладывая о ситуации в Курганской области в сфере противодействия коррупции, глава Зауралья Алексей Кокорин сообщил, что в регионе действует Комиссия по координации работы по противодействию коррупции и отдел по профилактике коррупционных и иных правонарушений правительства области.

В прошлом году в регионе была проведена антикоррупционная экспертиза более 4,5 тысяч нормативных правовых актов. Граждане, поступающие на государственную и муниципальную службу, обязательно проходят проверку. В прошлом году она коснулась 411 граждан, 36 из них отказано в трудоустройстве.

Государственные и муниципальные служащие предоставляют сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. Проведено более 900 проверок этих фактов. Выявлено более 200 фактов представления недостоверных сведений, к ответственности привлечены 138 человек.

«В 2016 году госорганами и муниципалитетами проведены проверки на предмет соблюдения ограничений и запретов, определенных законом о госслужбе, в отношении 1107 служащих. Выявлены нарушения со стороны 23, все привлечены к ответственности», – рапортовал Кокорин.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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