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Курган

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Публикации за 21.03.17

В Кургане задержали пенсионера с героином

В Кургане задержали пенсионера с героином

В зауральской столице в минувшее воскресенье был задержан местный пенсионер с пакетом героина. Об этом сообщает управление МВД РФ по Курганской области.

По данным ведомства, около полуночи 19 марта в подъезде дома по улице нарядом отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД России по Кургану был задержан 60-летний ранее несудимый неработающий житель областного центра.

Во время личного досмотра у него было обнаружено и изъято 0,82 грамма героина.

По данному факту в отделе полиции № 1 УМВД России по Кургану возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере…». Санкция по данной статье предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

В настоящее время отношении задержанного избирается мера пресечения.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

Курган. Другие новости 21.03.17

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